شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «بترورابغ» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن تقدم عضو مجلس الإدارة للشركة المهندس سليمان البرقان بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، بتاريخ 21/01/2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس حسينالقحطاني عضواً بمجلس الإدارة وعضوا بلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ 01/03/2024م.
ويشغل المهندس حسين القحطاني منصب نائب الرئيس الأعلى للصناعات التحويلية في شركة أرامكو السعودية. ولديه أكثر من 34 عامًا من الخبرة في أرامكو السعودية.
وشغل القحطاني منصب الرئيس التنفيذي لشركة إس أويل كوربوريشن في جمهورية كوريا بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) في الفترة من نوفمبر 2016م إلى مايو 2019م.
ونجح القحطاني في إدارة مجموعة واسعة من شركات التكرير المحلية وشركات البتروكيماويات المشتركة التابعة لأرامكو السعودية بعد أن قاد وظيفة هندسة العمليات وأنظمة التحكم في أرامكو السعودية. فهو عضو في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) التي يقع مقرها في الجبيل، وشركة موتيفا إنتربرايزيز التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس
وحصل القحطاني على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأكمل برنامج القيادة التنفيذية في كلية أي إم دي للأعمال في لوزان، سويسرا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس حسينالقحطاني عضواً بمجلس الإدارة وعضوا بلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ 01/03/2024م.
ويشغل المهندس حسين القحطاني منصب نائب الرئيس الأعلى للصناعات التحويلية في شركة أرامكو السعودية. ولديه أكثر من 34 عامًا من الخبرة في أرامكو السعودية.
وشغل القحطاني منصب الرئيس التنفيذي لشركة إس أويل كوربوريشن في جمهورية كوريا بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) في الفترة من نوفمبر 2016م إلى مايو 2019م.
ونجح القحطاني في إدارة مجموعة واسعة من شركات التكرير المحلية وشركات البتروكيماويات المشتركة التابعة لأرامكو السعودية بعد أن قاد وظيفة هندسة العمليات وأنظمة التحكم في أرامكو السعودية. فهو عضو في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) التي يقع مقرها في الجبيل، وشركة موتيفا إنتربرايزيز التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس
وحصل القحطاني على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأكمل برنامج القيادة التنفيذية في كلية أي إم دي للأعمال في لوزان، سويسرا.