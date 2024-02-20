شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «بترورابغ» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية