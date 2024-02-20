شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لهيئة البترول وهاليبرتون فى مجال خدمات حفر الآبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة العامة للبترول وشركة هاليبرتون انرجي سرفيسز مصر العالمية مذكرة تفاهم لانشاء منظومة CDDR الرقمية لمتابعة وتحليل عمليات الحفر وصيانة الآبار بالهيئة العامة للبترول وتجميع وتحليل تقارير الحفر اليومية بإستخدام تقنيات شركة هاليبرتون . وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس أحمد حلمى الرئيس منطقة شمال أفريقيا بهاليبرتون. وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024.

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