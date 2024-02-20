شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول ولوك أويل توقعان اتفاقية بحث واستغلال وتنمية غرب عش الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل العالمية اتفاقية للبحث عـن البترول واستغلاله بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، وتلتزم الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لحفر ثلاثة آبار تنموية وإحادة مسار بئرين، والذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج. وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وأندري ليخاو مدير لوك أويل مصر.

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