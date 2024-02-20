شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تسويق تجارى بين هيئة البترول ودراجون أويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية اتفاقية التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل شمال صفا والوصل بخليج السويس وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين والذي يمثل إحدى مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمي معاً لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد بدء الإنتاج بنجاح من الحقلين بمتوسط إنتاج إضافي من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف برميل يومياً خلال الفترة القادمة وهو الأمر الذي سيحقق العديد من المصالح الاقتصادية لكلا الطرفين ويعزز من قيمة وتواجد الخام المصري في السوق العالمي، كما يأتى في إطار حرص قطاع البترول على تشجيع الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج والتعاون من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة.

وقع الاتفاق الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الاماراتية.