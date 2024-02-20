شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين هيئة البترول وتوتال انرجيز لتسويق وقود الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع توتال انرجيز نيابة عن أدنوك للتسويق بشأن دعم تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإدارة وتوزيع الوقود في قطاعي تموين الطائرات والمحطات.

وقعها الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وتوماس استريوس مدير التسويق بتوتال انرجيز مصر.

وتضمن المذكرة، اعتماد المعامل الحالية من جهة معترف بها دولياً والتفتيش الدوري على مستودعات الطيران ومحطات تموين الطائرات ، وتقديم الدعم المطلوب لتحسين التقييم وملاحظات تفتيش شركات الطيران (IATA)، وتدريب العاملين في قطاع الطيران على أحدث معايير الجودة، ونقل المعرفة والدعم الفني ودعم القدرات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة، وكذلك تقييم مشروعات أو فرص تطويرية أخرى في قطاع الطيران والتوسع فى المحطات.