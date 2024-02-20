شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة للتكرير ولاب وير يوقعان عقدا لإدارة المعامل الكيماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة القاهرة لتكرير البترول عقد خدمات توريد وتشغيل نظام إدارة المعامل الكيماوية LIMS مع شركة لاب وير LABWARE العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث سيتم توريد، تطبيق، تشغيل، تدريب وربط البرنامج بالأجهزة المعملية وكذلك الربط مع أنظمة ERP .

وقع العقد الكيميائي محمد على نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والمهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ووقاس أسيف المدير التنفيذي لشركة لاب وير.