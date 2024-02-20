شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جديد لجاسكو فى مجال الهيدروجين وخفض الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقيتى تعاون لشركة جاسكو مع كل من شركة RINA ، ومع شيودا اليابانية واكسنس الفرنسية فى مجالى خفض الانبعاثات والهيدروجين وذلك بهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات شركة (RINA) فى مجال خلط الهيدروجين بالغاز.

وتهدف مذكرة التفاهم مع شيودا وأكسنس إلى التعاون في تنفيذ مشروعات الهيدروجين وتقليل ثاني أكسيد الكربون، وبحث فرص التمويل الممكنة لمشروعات الهيدروجين، وإمكانية قيام شركتي شيودا وأكسنز بالتدريب للمختصين بشركة جاسكو في مجالات التعاون السابق ذكرها.

وقع المذكرة والاتفاق المهندس ياسر صلاح الدين رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو وألبرتو كفاجيونو رئيس شركة RINA وكيمبهو سكوراى نائب الرئيس التنفيذى لشركة شيودا وجان سينتيناك رئيس شركة أكسنس الفرنسية.