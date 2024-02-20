شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جديدة على طريق تموين السفن بالوقود الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قيام اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2772 لسنة 2018 "برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من (وزارة النقل – الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - وهيئة قناة السويس) والمعنية بمتابعة تنفيذ المنظومة المستحدثة لتموين السفن" باستصدار "تصريح مؤقت" لشركة OCI HyFuels حيث أبدت الشركة المذكورة رغبتها في الحصول على تراخيص للقيام بعمليات تموين السفن بالوقود الأخضر بالموانئ المصرية وذلك بعد نجاح تجربة تنفيذ أول عملية تموين بوقود الميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد في أغسطس الماضي.

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