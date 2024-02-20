شكرا لقرائتكم خبر عن سيدبك توقع مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج غاز الميثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة سيدي كريرللبتروكيماويات( سيدبك ) مذكرة تفاهم مع شركة Hitachi Zosen Inova AG وقعها المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك وتوفيك فريدجي و فابيو دانيل نائبي رئيس شركة Hitachi Zosen.

وتهدف مذكرة التفاهم لوضع الإطار الإساسي للاتفاق بين الشركتين، أن تقوم هيتاشي بتقديم خدمات التصميمات الهندسية لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج غاز الميثان على الأرض المتوفرة بشركة سيدبك ليتم استخدامه في عمليات الإنتاج بشركة سيدبك وذلك باستخدام غازات ثاني أكسيد الكربون CO2 والهيدروجين H2 المتوفرين بالشركة.

كما وقعت سيدبك اتفاق اطارية للشراكة مع شركة قرة انرجي، وقع الاتفاق المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك و المهندس محمد ايمن فريد رئيس شركة قرة انرجي.

وبموجب الاتفاق يتم تحديد معايير ومحددات الشراكة الاستراتيجية بين شركتي سيدبك وقرة إنرجي بهدف إنشاء شركة مساهمة للتعاون والشراكة طويلة الأمد في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة في السوق المصري والمنطقة لتصبح شركة رائدة في مجال تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وإدارة أنظمة كفاءة الطاقة صديقة البيئة المتخصصة في التطبيقات الصناعية لصناعة البتروكيماويات والبترول والغاز.