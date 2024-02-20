شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول توقع مذكرة تفاهم مع إينى لتعزيز مبادرات الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبموجبها تنضم الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس لمنصة الاستدامة الرقمية "OPEN-ES" بهدف تعزيز التنمية المستدامة لسلسة التوريد الصناعية والقدرة التنافسية داخل النظام البيئى للاعمال فى مصر وتبادل الخبرات وإبراز أفضل الممارسات. وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وماتيا كامبانياتي مدير شركة ايني الايطالية في مصر. ووقعت شركة التعاون للبترول اتفاقا مع شركة GAC لوقود السفن للتعاون في مجال الوقود البحري ودعم تسويق الانشطة في هذا المجال. وقام بالتوقيع المحاسب ناصر شومان رئيس التعاون للبترول مع رئيس شركة GAC.

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