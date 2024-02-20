شكرا لقرائتكم خبر عن غولدمان ساكس: السعودية تشكل 70% من وزن أسواق الشرق الأوسط بـ«MSCI» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع الرئيس المشارك لأسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة لدى غولدمان ساكس ريتشارد كورماك، أن يصل وزن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نسبة 10% على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، إذ تمثّل السعودية 70% من هذه النسبة.

وأضاف كورمارك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية، أن التوقعات وفقاً لدراسة بحثية نشرتها "غولدمان ساكس" اليوم. 50 مليار دولار استثمارات أكد كورماك أن هذه التوقعات تعني تدفق استثمارات نشطة وغير نشطة بقيمة 50 مليار دولار تقريباً إلى المملكة، بما يسهم في تعزيز مكانتها كقوة مالية رائدة توازي الكتلة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، والتي تعتبر أكبر كتلة خارج آسيا.

وشدّد كورماك على أن المملكة تواصل تسجيل أداء قوي يتماشى مع أداء الأسواق المالية المتقدمة، مشيراً إلى أن معامل الربحية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية قد وصل إلى 21 مرة تقريباً، وهي نفس النسبة المسجّلة للأسهم المتداولة في السوق الأمريكية.