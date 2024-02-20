شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من نمو الإيرادات.. 2.2 مليار ريال أرباح «موبايلي» في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) صافي ربح في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 2.232 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 34.7%، مقارنة بـ 1.657 مليار ريال في عام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تمكنت موبايلي من تحقيق أعلى صافي ربح خلال العقد الماضي، إذ ارتفع إجمالي الربح لعام 2023م ليصل إلى 9,452 مليار ريال بالمقارنة مع 9,381 مليار ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات. ارتفاع الأرباح وسجلت موبايلي ارتفاعًا في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 7.22% ليصل إلى 6,625 مليار ريال في العام المالي 2023م بالمقارنة مع 6,179 مليار ريال للعام السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيس إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لعكس مخصص التزامات محتملة بقيمة 202 مليون ريال.

وارتفعت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) للعام المالي 2023م لتصل إلى 39.5%، بالمقارنة مع 39.3% للعام السابق. الربح التشغيلي

ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2023م بنسبة 27.88% لتصل إلى 2,977 مليار ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 2,328 مليار ريال في العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA). مصاريف التمويل والزكاة وضريبة الدخل

ارتفعت مصاريف التمويل للعام المالي 2023م بنسبة 13.69% لتصل إلى 690 مليون ريال بالمقارنة مع 607 مليون ريال للعام السابق.

وبلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل للعام المالي 2023م 217 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة وضريبة دخل يبلغ 122 مليون ريال للعام السابق.