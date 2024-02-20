شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز الاستعلام عن نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، على أن يتم فتح باب التظلم بدءا من غدا ولمدة أسبوعين.

وتعد المسابقة المذكورة هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها الجهاز عام 2022؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام 3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.