شكرا لقرائتكم خبر عن البترول البحرية توقع اتفاقية خدمات استراتيجية وتصميمات للخطوط بالمياه العميقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة خدمات البترول البحرية على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إيجيبس الدولي للطاقة 2024، اتفاقية خدمات استراتيجية مع شركة wood Egypt الانجليزية، وذلك بهدف تعزيز قدرات الشركتين وتقديم خدمات متكاملة لعملائهما وذلك في إطار سعي شركة خدمات البترول البحرية PMS لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتأتى هذه الاتفاقية في إطار التزام شركة PMS بتحقيق التميز وتلبية احتياجات السوق المتزايدة ،بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة Woods الإنجليزية بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة ومتقدمة لشركة خدمات البترول البحرية، وتشمل تقديم التصميمات الهندسية للخطوط والمنصات البحرية في المياه العميقة طبقا وأحدث المواصفات والاكواد العالمية، وتقديم الاستشارات والخبراء والمعدات، والتقارير اللازمة لفحص وصيانة المنصات والخطوط البحرية بأحدث التقنيات وطبقا وتوصيات هيئات الإشراف الدولية، وتحديد الماتيريال المناسب لتصنيع الخطوط البحرية وتغليفها، والحماية الكاثودية للخطوط البحرية، وإصلاح الخطوط البحرية وRisers ، تركيب المنصات البحرية، والتصميمات الخاصة بال Sea fastening.

وقع الإتفاقية المهندس عمرو بدوي رئيس شركة خدمات البترول البحرية، وأحمد يحيي Wood Egypt Country Manger وبهذه الخطوة، تؤكد الشركتان التزامهما بتعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق خدماتهما لتلبية احتياجات العملاء في السوق المحلية والعالمية ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحسين كفاءة العمل وتعزيز التنافسية في الخدمات المقدمة لكلا الشركتين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الشركتين بالابتكار وتقديم الحلول المتكاملة لعملائهما، وستعمل الشركتان بشكل وثيق لتحقيق أهدافهما المشتركة.