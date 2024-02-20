شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إيطاليا العقارية تنظم زيارة رسمية لأول مرحلة سكنية متكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة داخل مشروع "البوسكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة مصر إيطاليا العقارية زيارة رسمية لأول منطقة سكنية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة داخل مشروع "البوسكو"، والتي تضم أكثر من 1500 وحدة سكنية، بما تشمله من فيلات وشقق سكنية متنوعة المساحات ونادي رياضي ومنطقة لحمام السباحة ومركز مجتمعي، والتي تسير وفق المخطط الزمني، ووفق أعلى مستوى من الجودة في التنفيذ والتشطيب.

جاءت هذه الزيارة بحضور كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، والمهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، وكريم العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، والفريق التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، كما حضر ممثلي شركة شنايدر إليكتريك مصر، وبيت الخبرة ECB، وبنك القاهرة، وبنك أبوظبي التجاري الذين يعتبرون شركاء مصر إيطاليا العقارية في النجاح، وذلك للاطلاع على المنطقة السكنية المتكاملة بمشروع "البوسكو".

استعرض مسؤولو الشركة خلال الزيارة، حجم التطورات التي تم تحقيقها بمشروع "البوسكو"، سواء حجم الاستثمارات الضخمة المنفذة، أو على مستوى توفير خدمات البنية التحتية من المرافق بما في ذلك الغاز، والمياه، والكهرباء، والألياف الضوئية بالتعاون مع شركة العاصمة للمرحلة الأولى مؤكدين على أن المشروع جاهز للسكن.

ويأتي ذلك استكمالًا لمشوار إنجازات شركة مصر إيطاليا العقارية في سرعة تطوير محفظة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سبق وسلمت المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل موعده المحدد بعام كامل، لتصبح أول مطور عقاري تابع للقطاع الخاص يسلم وحدات للعملاء في العاصمة الإدارية الجديدة. وتشمل المرحلة الأولى 1500 وحدة مقسمة بين أكثر من 300 فيلا و1000 شقة جاهزة للانتقال، كما نجحت الشركة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة في إنشاء 3000 وحدة ضمن المرحلة الثانية للمشروع، وسيجرى تسليمها خلال الفترة المقبلة وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

في هذا السياق قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، "إن ما شاهدناه اليوم يعكس ما تقدمه شركة مصر إيطاليا العقارية من نموذجًا مثاليًا في الالتزام بتنمية محفظة أراضيها بالعاصمة الإدارية وفقًا لأعلى مستويات التصميم والتنفيذ، مما يعظم من قيمة مشروع العاصمة الإدارية، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليه، كما يسهم في انتقال سكان جدد للإقامة بالعاصمة خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون مع شركة مصر إيطاليا في مشروعات أخرى مستقبلية تحقق قيمة مضافة للعاصمة الإدارية".

ومن جهته قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: "فخورون بما نشهده اليوم من إنجاز ضخم، فقد كان العمل في موقع المشروع يجري على قدم وساق لنتمكن من تسليم الوحدات وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ولتحقيق ذلك سيتم ضخ استثمارات ضخمة بقيمة إجمالية تبلغ 3.9 مليار جنيه خلال عامي 2023-2024، وقد تكلل هذا الجهد بصرح عظيم لنصبح أول مطور عقاري ينير العاصمة ويقدم منطقة كاملة صالحة للعيش والإقامة الكاملة."

ومن جانبه قال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية،"نولي في مصر إيطاليا العقارية اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة المرافق والتجهيزات المتطورة في جميع مشروعاتنا، مما يسهم في تعزيز نمط الحياة العصري وتحقيق قيم الاستدامة وتحسين جودة المعيشة لعملائنا، لذلك حرصنا على تنفيذ مفاهيم المدن الذكية في كافة مشروعاتنا، مما يؤكد على التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة لتقديم جودة حياة أفضل، بما يتماشى مع شعارنا "الحياة مستوحاة منك – Life Inspired By You."

وعلى هامش الجولة، وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية عقد شراكة مع الشركة المصرية للاتصالات "WE"، أول مشغل لخدمات الاتصالات المتكامل وأول مشغل لخدمات الجيل الخامس في مصر، لتقوم المصرية للاتصالات بإنشاء وتشغيل شبكة كابلات الألياف الضوئية لكافة الوحدات بمشروع البوسكو، وكذلك إنشاء وتشغيل شبكة الخدمات الذكية بالمشروع.

وتعليقا على عقد الشراكة، قال المهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تواصل المصرية للاتصالات القيام بدورها المحوري في نشر خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية في المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب احتياجات العملاء المتطورة، وتمتلك المصرية للاتصالات بنية تحتية قوية وخبرات فنية تمتد لسنوات طويلة وهو ما جعلها الشريك المفضل لأكثر من 90% من المشروعات العقارية الكبرى في مصر" مضيفاً: "سعداء بتوقيع هذا العقد مع شركة مصر إيطاليا العقارية ونتطلع لمزيد من التعاون لخدمة عميلنا المشترك وضمان حصوله على خدمات الاتصالات بأعلى مستوى من الجودة"

يذكر أن المشروع السكني البوسكو العاصمة الإدارية من المقرر أن يضم مشروع راديكال-1- Radical-1 الإداري والتجاري، ومشروع الغابة العمودية – Vertical Forest الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، هذا بالاضافة إلى نادي البوسكو الرياضي. يعتبر مشروع البوسكو أحد أكبر المشروعات لشركة مصر إيطاليا العقارية، لتقف وحداته وسط مساحات خضراء واسعة، وبإطلالة متميزة على "النهر الأخضر" وأكبر حديقة مركزية في العالم، بالإضافة إلى كونه المشروع الأول الملائم للعيش بالكامل في العاصمة الإدارية. كما تشمل مشروعات مصر إيطاليا العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة مشروع فينشي والذي يضم مرحلة فينشي لاجونز التي تقدم اول بحيرات قابلة للسباحة بالعاصمة، ومول فيتشي ستريت.