شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين منتج.. تفاصيل موسم تخفيضات رمضان وعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

تخفيضات شهر رمضان

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة، بدء التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى 5 شوال 1445هـ الموافق 14 أبريل 2024.وبينت أن عدد رخص التخفيضات للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لموسم رمضان وعيد الفطر حتى الآن بلغ 3,331 رخصة تخفيضات، شملت أكثر من 5 ملايين منتج، أبرزها: الأزياء، والأدوات المنزلية بأنواعها، والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية، والعطور وغيرها.يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات إلكترونياً من هنا.