شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة على الصادرات: نحقق زيادة في صادراتنا كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن تحقيق زيادات مستمرة كل شهر في صادرات السلع المصرية.

وقال النجار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن مصر تجني الآن ثمار الاتفاقيات الدولية اللي أبرمتها في الفترة السابقة، وهو ما زاد من صادراتها في الفترة الأخيرة.

وأضاف النجار، قطاع مواد البناء هو الأعلى في الصادرات السلعية المصرية بقيمة 624 مليون دولار، يليه تصدير الموالح بقيمة 467 مليون دولار، كما أن صادرات المنتجات الجلدية تحقق قفزات كبيرة للدول العربية.

وتابع عصام النجار: "متفائلون لما هو قادم، وسوف نحقق أرقام كبيرة في العام الحالي بشكل أكبر من العام الماضي".