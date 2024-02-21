شكرا لقرائتكم خبر عن لتنفيذ 3800 وحدة سكنية.. 6 اتفاقيات شراكة لـ"الوطنية للإسكان" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية