شكرا لقرائتكم خبر عن لتنفيذ 3800 وحدة سكنية.. 6 اتفاقيات شراكة لـ"الوطنية للإسكان" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC 6 اتفاقيات شراكة مع عددٍ من المطورين العقاريين، تجاوزت قيمتها ملياري ريال؛ لتطوير وتنفيذ أكثر من 3800 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 475 ألف ريال، في مجتمع الأصالة جنوب غرب العاصمة الرياض.
وتأتي ضمن سلسلة من المجتمعات العمرانية التي تطورها الشركة لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة لجميع شرائح المجتمع.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل.
وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان بدء البيع في 3 مشاريع ضمن مجتمع الأصالة، ويمتد المشروع الأول "نساج تاون الأصالة" على مساحة إجمالية تصل إلى 93 ألف متر مربع، ويوفّر 366 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا" بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العقاري.
كما أطلقت الشركة المشروع الثاني "ملفى الأصالة" على مساحة تجاوزت 45 ألف متر مربع، موفرًا 166 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا"، الذي يأتي بالشراكة مع شركة فيصل عبدالله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري.
ويوفر المشروع الثالث "إشراقة الأصالة" 89 وحدة سكنية من نوع "فيلا"، ويمتد على مساحة تجاوزت 28 ألف متر مربع، بالشراكة مع شركة إشراقة التميز للتطوير العقاري.
كما يتميز بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة على أكثر من 3800 وحدة سكنية من نوع: فيلا، وتاون، هاوس، مصممة وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح ما بين 249 -332 مترًا مربعًا للوحدة.
ويقدم المجتمع بيئة حيوية مصممة بأسلوب فريد يحاكي في تصميمه أصالة المنطقة ويلبّي بتكامله كل الاحتياجات، ليجد الساكن بين أرجائه كل ما يبحث عنه من خدمات عامة ومرافق متكاملة كالمدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والحدائق، لينعم ساكنوها بالرفاهية والراحة.
ويمكن لجميع المواطنين حجز الوحدات السكنية بالمشاريع المطروحة في مجتمع الأصالة والاطلاع على كل الخيارات، من خلال زيارة منصة وتطبيق سكني على هذا الرابط.
وتُعد الشركة الوطنية للإسكان الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة.
وتضخ الشركة أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون متر مربع، وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن.
وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
وتأتي ضمن سلسلة من المجتمعات العمرانية التي تطورها الشركة لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة لجميع شرائح المجتمع.
شركاء الاتفاقياتوجرى توقيع الاتفاقيات على هامش معرض ريستاتكس الرياض العقاري، وبالشراكة مع كلٍ من شركة رتال العقارية، وشركة فيصل بن عبد الله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة محمد الحبيب العقارية، وشركة مساكن العقارية، وشركة شغن للمقاولات المحدودة؛ بالإضافة إلى شركة إشراقة التميز للتطوير العقاري.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل.
وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان بدء البيع في 3 مشاريع ضمن مجتمع الأصالة، ويمتد المشروع الأول "نساج تاون الأصالة" على مساحة إجمالية تصل إلى 93 ألف متر مربع، ويوفّر 366 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا" بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العقاري.
3 مشروعات
كما أطلقت الشركة المشروع الثاني "ملفى الأصالة" على مساحة تجاوزت 45 ألف متر مربع، موفرًا 166 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا"، الذي يأتي بالشراكة مع شركة فيصل عبدالله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري.
ويوفر المشروع الثالث "إشراقة الأصالة" 89 وحدة سكنية من نوع "فيلا"، ويمتد على مساحة تجاوزت 28 ألف متر مربع، بالشراكة مع شركة إشراقة التميز للتطوير العقاري.
موقع استراتيجيويتميز مجتمع الأصالة بموقعه الاستراتيجي داخل النطاق العمراني في جنوب غرب مدينة الرياض، ويربط المجتمع عددًا من الطرق الرئيسة المهمة، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع.
كما يتميز بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة على أكثر من 3800 وحدة سكنية من نوع: فيلا، وتاون، هاوس، مصممة وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح ما بين 249 -332 مترًا مربعًا للوحدة.
ويقدم المجتمع بيئة حيوية مصممة بأسلوب فريد يحاكي في تصميمه أصالة المنطقة ويلبّي بتكامله كل الاحتياجات، ليجد الساكن بين أرجائه كل ما يبحث عنه من خدمات عامة ومرافق متكاملة كالمدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والحدائق، لينعم ساكنوها بالرفاهية والراحة.
ويمكن لجميع المواطنين حجز الوحدات السكنية بالمشاريع المطروحة في مجتمع الأصالة والاطلاع على كل الخيارات، من خلال زيارة منصة وتطبيق سكني على هذا الرابط.
وتُعد الشركة الوطنية للإسكان الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة.
أكبر مطور للضواحي
وتضخ الشركة أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون متر مربع، وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن.
وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.