شكرا لقرائتكم خبر عن كاناليس: نمو سوق الهواتف الذكية فى الشرق الأوسط بنسبة 24% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن شحن 12.2 مليون هاتف ذكي في الشرق الأوسط في الربع الأخير من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبحث نشرته شركة Canalys.

شهد عام 2023 ككل زيادة بنسبة 11%في الشحنات مقارنة بعام 2022 بإجمالي 42.5 مليونًا.

تحافظ سامسونج على مكانتها باعتبارها البائع رقم 1، على الرغم من أنها لم تعد مهيمنة كما كانت في السنوات السابقة. كان لدى Transsion (Tecno وInfinix وiTel) وXiaomi (بما في ذلك Redmi وPoco) وApple أحجام متشابهة جدًا في الربع الرابع وقد نشهد بعض التعديلات.

تنسب Canalys الفضل إلى أحداث مبيعات نهاية الموسم مثل مهرجان دبي للتسوق، بالإضافة إلى الجمعة السوداء والجمعة الصفراء من أمازون ونون، وأظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً صحياً بنسبة 22%، وهو في الواقع أقل من المقياس، وفقا لما أوردته Gsmarena.

تعمل شركة Xiaomi على توسيع تواجدها في المتاجر التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أثبتت نماذج مثل Redmi 12C شعبيتها بشكل خاص.

شهد العراق زيادة هائلة في الشحنات بنسبة 86%، حيث قامت شركتا Transsion وXiaomi بتنفيذ حملات تسويقية تستهدف الجمهور الأصغر سنًا، وتجذب سلسلة Xa وXb من Honor، إلى جانب الهواتف مثل Magic 5 Pro.

على الرغم من أن موتورولا لم تصل إلى المراكز الخمسة الأولى، إلا أن الشركة شهدت نموًا مذهلاً بنسبة 49% في المنطقة، كما تتوفر هواتف Moto في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن الشركة تتطلع إلى التوسع لتشمل أكثر من 10 هواتف جديدة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن توقعات كاناليس لعام 2024 إيجابية، ويرى المحللون أيضًا أن قطاع السياحة المزدهر هو محرك للنمو: “على المدى الطويل من المتوقع أن يؤدي التقديم الوشيك للتأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المرجح أن يحدث في عام 2024 أو 2025، إلى تعزيز عدد الزوار، مما قد يعود بالنفع على مختلف القطاعات وخاصة الخدمات المتعلقة بالسياحة.

وقال مانيش برافينكومار، كبير المستشارين في شركة كاناليس: "إن الارتفاع الكبير في السياحة يمكن أن يخلق الطلب على أحدث الأجهزة والتقنيات".