سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21-2-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة "الوطن" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 10-2-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

وأعلن البنك المركزي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بنحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 21-2-2024 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، اليوم الأربعاء، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.