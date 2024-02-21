شكرا لقرائتكم خبر عن 298 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية السلعية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الصادرات غير البترولية

واردات السعودية

الصين الأولى في الصادرات السعودية

أهم 5 منافذ جمركية

الصادرات السلعية في شهر

الواردات في شهر

صادرات السعودية إلى الصين

واردات السعودية

الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات السلعية السعودية فى الربع الرابع عام 2023م انخفاضا بنسبة 14.4% مقارنة بالربع الرابع عام 2022م إذ بلغت قيمتها 297.9 مليار ريال منخفضة عن 348.0 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 49.2 مليار ريال بنسبة 17.8%.ووفقا لهيئة الإحصاء بلغت الصادرات البترولية نحو 226.8 مليار ريال مقابل 276.0 مليار ريال فى فترة المقارنة، إذ انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى من 79.3% في الربع الرابع عام 2022م إلى 76.1% في الربع المماثل من العام الماضي.وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثالث 2023م بمقدار 2.4 مليار ريال وبنسبة 0.8%.سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير ) انخفاضاً بنسبة 1.2% عن الربع الرابع 2022م، إذ سجلت 71.1 مليار ريال مقابل 71.9 مليار ريال.وانخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 9.2% فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.1% في نفس الفترة.وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير ) بمقدار 1.9 مليار ريال. وبنسبة 2.7% بالمقارنة مع الربع الثالث 2023م.وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 2.8% بمقدار 5.4 مليار ريال. وبلغت قيمتها 201.4 مليار ريال في الربع الرابع 2023م مقابل 196.0 مليار ريال في الربع ذاته من 2022م، بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق بمقدار 1.9 مليار ريال وبنسبة 0.9%.وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية" وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 31.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية وقد انخفضت عن الربع المماثل من عام 2022م بنسبة 18.3% بمقدار 5 مليارات ريال.وجاءت "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 24.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية) في المرتبة الثانية، وانخفضتبنسبة 5.2% بمقدار مليار ريال عن الربع الرابع 2022م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي شكلت 23% من إجمالي الواردات، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" والتي تشكل 18.5% من إجمالي الواردات.وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير ) إلى الواردات في الربع الرابع 2023م وبلغت 35.3% مقابل 36.7% في الربع الرابع 2022م وذلك نتيجة للانخفاض في الصادرات غير البترولية وبلغ (1.2%) والارتفاع في الواردات والذيبلغ (92.8) خلال هذه الفترة.وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 50.2 مليار ريال (16.9%) من إجمالي الصادرات في الربع الرابع عام 2023م مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات.وجاءت اليابان والهند، في المركزين الثاني والثالث في الصادرات إليهما بقيمة 33.6 مليار ريال (11.3%) من إجمالي الصادرات).و29.1 مليار ريال (9.8%) من إجمالي الصادرات، على التوالي.وكانت كل من كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وبولندا، وتايوان، وماليزيا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 203.8 مليار ريال. وهو ما يمثل نسبة 68.4% من إجمالي الصادرات.وكانت قيمة الواردات من الصين 44.3 مليار ريال (22%) من إجمالي الواردات) في الربع الرابع 2023م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة.وتلت الصين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 19.3 مليار ريال (%9.6 من إجمالي الواردات)، و14.4 مليار ريال (7.1% من إجمالي الواردات)، على التوالي.وكانت كل من الهند، وألمانيا، واليابان، وسويسرا، ومصر، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 127.4 مليار ريال. وهو ما يمثل نسبة 63.3% من إجمالي الواردات.ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية بقيمة قدرها 54 مليار ريال أي ما يعادل 26.8% من إجمالي الواردات في الربع الرابع 2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة19%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13% ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.9 %، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.5%.وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 72.2% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.وانخفضت الصادرات السلعية في شهر ديسمبر 2023م بنسبة 9.7% عن الشهر ذاته من 2022م إذ بلغت قيمتها 98.5 مليار ريال منخفضة عن 109.1 مليار ريال نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 13.5 مليار ريال بنسبة 15.8%.وبلغت قيمة الصادرات البترولية 72.0 مليار ريال مقابل 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022م. فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.4% في شهر ديسمبر 2022م إلى 73.1% على أساس سنوي.وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2023م بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 3.6%.وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) في شهر ديسمبر 2023م ارتفاعاً بنسبة 12.0% عن شهر ديسمبر 2022م، إذ سجلت 26.5 مليار ريال مقابل 23.6 مليار ريال.وانخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 3.0% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 88.2% في نفس الفترة.وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 3.9 مليار ريال. وبنسبة 17.2% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2023م.وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر ديسمبر 2023م بنسبة 7.1 % بمقدار 4.6 مليار ريال. وبلغت قيمتها 60.4 مليار ريال في شهر ديسمبر 2023م. مقابل 64.9 مليار ريال في الشهر المماثل من 2022م.وانخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2023م بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 10.1%.وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 32.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت عن شهر ديسمبر 2022م بنسبة 5.5% بمقدار 0.4 مليار ريال.وجاءت "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 21.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية)، في المرتبة الثانية، وانخفضت بنسبة 7.6% بمقدار 0.5 مليار ريال عن شهر ديسمبر 2022م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 21.5% من إجمالي الواردات، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 20.0% من إجمالي الواردات.وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر ديسمبر 2023م وبلغت 43.8% مقابل 36.4% في الشهر المماثل من 2022م وذلك نتيجة للارتفاع في الصادرات غير البترولية، وبلغ (12.0%) والانخفاض في الوارداتوالذي بلغ (7.1%) خلال هذه الفترة.وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 14.6 مليار ريال (14.8% من إجمالي الصادرات) في شهر ديسمبر 2023م مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات.وجاء بعد الصين اليابان والهند بقيمة 10.9 مليار ريال (11.00% من إجمالي الصادرات)، و8.7 مليار ريال (8.8%) من إجمالي الصادرات، على التوالي.وكانت كل من كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والبحرين، وماليزيا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 67.5 مليار ريال. وهو ما يمثل نسبة 68.5% من إجمالي الصادرات.وكانت قيمة الواردات من الصين 12.7 مليار ريال 21.00% من إجمالي الواردات) في شهر ديسمبر 2023م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة.وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بعد الصين بقيمة 4.9 مليار ريال (%8.1 من إجمالي الواردات)، و4.7 مليار ريال (7.8% من إجمالي الواردات)، على التوالي.وكانت كل من الهند واليابان، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، والمملكة المتحدة وسويسرا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 37.9 مليار ريال. وهو ما يمثل نسبة 62.8% من إجمالي الواردات.ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 14.8 مليار ريال، أي ما يعادل 24.6% من إجمالي الواردات في شهر ديسمبر 2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 20.0% ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.9%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.9%، ومنفذ البطحاء بنسبة 6.7%.وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة %71.1% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.