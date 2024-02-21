شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت»: الموافقة على زيادة رأس المال إلى 445.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية. نتائج اجتماع الجمعية أضافت أن رأس مال الشركة قبل الزيادة 99 مليون ريال، مقسم إلى 9.9 مليون سهم عادي، فيما بلغ رأس المال بعد الزيادة 445.5 مليون ريال، مقسم إلى 44.550 مليون سهم عادي، بزيادة 350%.

وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال: تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية، وطريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (34,650,000) سهم عادي.

وأفادت بأن نسبة الزيادة: (3.5) سهم لكل (1) سهم، بينما تبلغ قيمة الطرح لكل سهم والقيمة الاسمية: 10 ريالات.

ولفتت إلى أن عدد الأسهم المطروحة (34,650,000) سهم عادي، بينما المبلغ الإجمالي للزيادة (346,500,000) ريال.

وأشارت إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتضمن جدول الأعمال: تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(رأس المال)، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم). الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد مساء أمس الثلاثاء.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية.أضافت أن رأس مال الشركة قبل الزيادة 99 مليون ريال، مقسم إلى 9.9 مليون سهم عادي، فيما بلغ رأس المال بعد الزيادة 445.5 مليون ريال، مقسم إلى 44.550 مليون سهم عادي، بزيادة 350%.وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال: تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية، وطريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (34,650,000) سهم عادي.وأفادت بأن نسبة الزيادة: (3.5) سهم لكل (1) سهم، بينما تبلغ قيمة الطرح لكل سهم والقيمة الاسمية: 10 ريالات.ولفتت إلى أن عدد الأسهم المطروحة (34,650,000) سهم عادي، بينما المبلغ الإجمالي للزيادة (346,500,000) ريال.وأشارت إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.وتضمن جدول الأعمال: تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(رأس المال)، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم).