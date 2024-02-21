شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين جيروم كابان رئيسا تنفيذيا لـ«سبيماكو الدوائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية الصادر بتاريخ 10/ 08/ 1445 هـ الموافق 20 فبراير 2024م والقاضي بتعيين جيروم كابان رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 10/ 08/ 1445هـ (20 فبراير 2024م).
وكانت الشركة قد أعلنت في تاريخ 16/03/1445هـ الموافق 01 أكتوبر2023م بخصوص تكليف جيروم كابان رئيسا تنفيذيا للشركة،
وجيروم كابان حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة بول ساباتييه – فرنسا، وحصل على العديد من الشهادات في المالية والاستراتيجية والاندماج والاستحواذ من جامعتي أكسفورد وكامبريدج بالمملكة المتحدة.
ويتمتع جيروم كابان بخبرة مهنية تزيد عن 30 عامًا في مجال قطاع الأدوية والرعاية الصحية، وقبل انضمامه لشركة سبيماكو الدوائية، تولّى العديد من المناصب القيادية في Servier Group وBIOGARAN و Stago Group في فرنسا و AJ Group في مناطق جغرافية مختلفة.
وكانت الشركة قد أعلنت في تاريخ 16/03/1445هـ الموافق 01 أكتوبر2023م بخصوص تكليف جيروم كابان رئيسا تنفيذيا للشركة،
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ويتمتع جيروم كابان بخبرة مهنية تزيد عن 30 عامًا في مجال قطاع الأدوية والرعاية الصحية، وقبل انضمامه لشركة سبيماكو الدوائية، تولّى العديد من المناصب القيادية في Servier Group وBIOGARAN و Stago Group في فرنسا و AJ Group في مناطق جغرافية مختلفة.