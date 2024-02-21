«أميانتيت»: الموافقة على زيادة رأس المال إلى 445.5 مليون ريال

انتخاب 3 أعضاء في مجلس إدارة «أديس القابضة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين جيروم كابان رئيسا تنفيذيا لـ«سبيماكو الدوائية» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية