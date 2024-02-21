شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عملات آسيوية لدول كبيرة على رأس المستفيدين من خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الفائدة والدولار تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تعزيز العملة الأمريكية وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الطلب على عملة البلاد الخضراء.

بينما يعد ضعف الدولار الأمريكي أمرًا إيجابيًا بشكل عام بالنسبة للأسواق الناشئة وهو ما يحدث غالبًا عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وغير الاحتياطي الفيدرالي توجهه من خفض الفائدة في ديسمبر ما جعل الأسواق ترى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول الصيف من 2024. أول خفض متوقع للفائدة أشارت أداة سي إم إي فيد واتش إلى أن أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024 يمكن أن يحدث في وقت مبكر من شهر يونيو.

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واختتم اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر يناير بالإبقاء على سعر الفائدة للاقتراض في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%. العملات المستفيدة وقال خبراء لـ سي إن بي سي، أن عملات مثل اليوان الصيني والوون الكوري الجنوبي والروبية الهندية ستكون بين أكبر المستفيدين من تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. اليوان الصيني تقول تقديرات الخبراء بأن اليوان لا يمكن أن ينخفض إلى أقل مما هو عليه حاليًا.

وتسعى الصين في ضوء عدد من نتائج المؤشرات المخيبة للآمال التي أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين ألا تخفض عملتها المعتمدة على التجارة إلى ما دون المستوى الحالي.

وحاولت الصين تحقيق الاستقرار لليوان مقابل الدولار في الماضي ومن المتوقع أن تستمر في القيام بذلك وفقًا لآرون بهارات كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيل آير إنفيستمينت آدفيزور".

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قال بهارات أنه على الرغم من ضعف سعر الصرف ووصوله إلى المستوى السابع الذي يعكس الوضع الاقتصادي والتراجع عما سبق في الصين فمن غير المرجح حدوث المزيد من التراجع في ضوء اتجاه الحكومة في اتخاذ إجراءات أكثر تحفيزًا على المستوى المالي ودعم نمو الائتمان ودعم العقارات.

وأشار إلى أن سعر صرف العملة الصينية من المرجح أن يحوم في نطاق ضيق حول سعر الصرف الحالي البالغ 7.10.

وفي العام الماضي وصل اليوان إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا مقابل الدولار عند 7.2981. فروق العائد إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحلول الصيف فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تضييق فروق العائد بين أكبر اقتصادين في العالم وتخفيف بعض الضغوط على اليوان الصيني. ارتفاع الروبية ويمكن أن تستفيد الروبية الهندية من صفقات الشراء بالاقتراض هذا العام وهي استراتيجية يقترض فيها المتداولون عملات منخفضة العائد مثل الدولار الأمريكي من أجل شراء الأصول ذات العائد المرتفع مثل السندات.

وقالت أنينديا بانيرجي نائبة رئيس أبحاث العملات والمشتقات في شركة "كوتاك" للأوراق المالية:"يمكن أن تتعزز الروبية وسط آمال بأن يقوم بنك الاحتياطي الهندي بتخفيف السياسة النقدية بشكل أبطأ من البنوك المركزية الأخرى".

وأشارت بانيرجي إلى أن وتيرة خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الهندي ستكون "أبطأ بكثير" من بنك الاحتياطي الفيدرالي و"سوف تتخلف دائمًا بشكل كبير عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن الهند لم تعاني من نفس مشكلة التضخم التي واجهتها أوروبا أو أمريكا".

ووصلت العملة الهندية إلى 82.82 روبية مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية.

وانخفضت العملة بنسبة 0.6% في عام 2023، وهو انخفاض أقل بكثير مقابل الدولار مقارنة بانخفاض 11% في العام السابق. أداء الوون الكوري ويتعرض الوون الكوري الجنوبي لضغوط منذ ثلاث سنوات، لكن تحسن الآفاق الاقتصادية وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي سيساعدان في تخفيف هذه الضغوط في عام 2024.

وقال هارفي من "مونيكس" :"باعتباره عملة منخفضة العائد نعتقد أن الوون الكوري سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية لن يؤدي فقط إلى تقليل الضغط على الوون الكوري لكنه سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع طفيف في توقعات النمو العالمي".

وتوقع أن ترتفع العملة بما يتراوح بين 5% و10% إذا كانت دورة التخفيف عميقة بينما قد تصل إلى 3% إذا كانت على العكس.

وتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2.3% بين عامي 2024 و2025 وهو أعلى من نمو العام الماضي البالغ 1.4%. الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ما قد يعود بالنفع على بعض العملات الأخرى أمام الدولار، حيث من المتوقع أن تستفيد بعض العملات الآسيوية في هذا السياق، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تعزيز العملة الأمريكية وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الطلب على عملة البلاد الخضراء.بينما يعد ضعف الدولار الأمريكي أمرًا إيجابيًا بشكل عام بالنسبة للأسواق الناشئة وهو ما يحدث غالبًا عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.وغير الاحتياطي الفيدرالي توجهه من خفض الفائدة في ديسمبر ما جعل الأسواق ترى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول الصيف من 2024.أشارت أداة سي إم إي فيد واتش إلى أن أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024 يمكن أن يحدث في وقت مبكر من شهر يونيو.اقرأ أيضاً: 9 عوامل تقود السعودية إلى المرتبة الثالثة عالميا في تطوير تجارة التجزئةواختتم اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر يناير بالإبقاء على سعر الفائدة للاقتراض في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%.وقال خبراء لـ سي إن بي سي، أن عملات مثل اليوان الصيني والوون الكوري الجنوبي والروبية الهندية ستكون بين أكبر المستفيدين من تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.تقول تقديرات الخبراء بأن اليوان لا يمكن أن ينخفض إلى أقل مما هو عليه حاليًا.وتسعى الصين في ضوء عدد من نتائج المؤشرات المخيبة للآمال التي أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين ألا تخفض عملتها المعتمدة على التجارة إلى ما دون المستوى الحالي.وحاولت الصين تحقيق الاستقرار لليوان مقابل الدولار في الماضي ومن المتوقع أن تستمر في القيام بذلك وفقًا لآرون بهارات كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيل آير إنفيستمينت آدفيزور".اقرأ أيضاً: الذهب يرتفع مع تراجع النفط.. و3 تحديات تهدد هيمنة الدولارقال بهارات أنه على الرغم من ضعف سعر الصرف ووصوله إلى المستوى السابع الذي يعكس الوضع الاقتصادي والتراجع عما سبق في الصين فمن غير المرجح حدوث المزيد من التراجع في ضوء اتجاه الحكومة في اتخاذ إجراءات أكثر تحفيزًا على المستوى المالي ودعم نمو الائتمان ودعم العقارات.وأشار إلى أن سعر صرف العملة الصينية من المرجح أن يحوم في نطاق ضيق حول سعر الصرف الحالي البالغ 7.10.وفي العام الماضي وصل اليوان إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا مقابل الدولار عند 7.2981.إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحلول الصيف فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تضييق فروق العائد بين أكبر اقتصادين في العالم وتخفيف بعض الضغوط على اليوان الصيني.ويمكن أن تستفيد الروبية الهندية من صفقات الشراء بالاقتراض هذا العام وهي استراتيجية يقترض فيها المتداولون عملات منخفضة العائد مثل الدولار الأمريكي من أجل شراء الأصول ذات العائد المرتفع مثل السندات.وقالت أنينديا بانيرجي نائبة رئيس أبحاث العملات والمشتقات في شركة "كوتاك" للأوراق المالية:"يمكن أن تتعزز الروبية وسط آمال بأن يقوم بنك الاحتياطي الهندي بتخفيف السياسة النقدية بشكل أبطأ من البنوك المركزية الأخرى".وأشارت بانيرجي إلى أن وتيرة خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الهندي ستكون "أبطأ بكثير" من بنك الاحتياطي الفيدرالي و"سوف تتخلف دائمًا بشكل كبير عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن الهند لم تعاني من نفس مشكلة التضخم التي واجهتها أوروبا أو أمريكا".ووصلت العملة الهندية إلى 82.82 روبية مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية.وانخفضت العملة بنسبة 0.6% في عام 2023، وهو انخفاض أقل بكثير مقابل الدولار مقارنة بانخفاض 11% في العام السابق.ويتعرض الوون الكوري الجنوبي لضغوط منذ ثلاث سنوات، لكن تحسن الآفاق الاقتصادية وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي سيساعدان في تخفيف هذه الضغوط في عام 2024.وقال هارفي من "مونيكس" :"باعتباره عملة منخفضة العائد نعتقد أن الوون الكوري سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية لن يؤدي فقط إلى تقليل الضغط على الوون الكوري لكنه سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع طفيف في توقعات النمو العالمي".وتوقع أن ترتفع العملة بما يتراوح بين 5% و10% إذا كانت دورة التخفيف عميقة بينما قد تصل إلى 3% إذا كانت على العكس.وتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2.3% بين عامي 2024 و2025 وهو أعلى من نمو العام الماضي البالغ 1.4%.