شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع أوكا هيروشى سفير اليابان فرص الاستثمار أمام الشركات اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، بحضور الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من مسؤولي الشركات اليابانية المشاركه فى مؤتمر ايجبس، حيث تم بحث فرص الاستثمار امام الشركات اليابانية للعمل في صناعة البترول والغاز المصرية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن هناك علاقة وطيدة بين مصر واليابان وتعاون مثمر مع الشركات اليابانية العاملة في مصر فى مجال الطاقة خاصة استخدام أحدث التكنولوجيات فى مجالات البترول والغاز.

ومن جانبه أوضح السفير الياباني أن هناك تعاون بين الشركات اليابانية وهيئة البترول المصرية فى عديد من الانشطة البترولية، ونتطلع لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.