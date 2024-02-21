شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستعيد مكاسبها وخام برنت يسجل 82.68 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت أسعار النفط بعضا من مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد تراجع مخاوف المستثمرين بشأن تخفيض المنتجين الرئيسين للإنتاج، والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر من جهة وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من جهة أخرى وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا، أي ما يعادل 0.4% لتصل إلى 82.68 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا، أي 0.38% لتبلغ 77.33 دولار.

وكانت عقود برنت قد تراجعت 1.5%، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.4% في تسوية جلسة الثلاثاء.

وأثرت المخاوف من أن يستغرق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وقتًا أطول مما كان متوقعًا للطلب على النفط.

كما أدت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي إلى تراجع التوقعات ببداية وشيكة لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، حيث يتوقع الاقتصاديون خفضا لتكاليف الاقتراض في يونيو.