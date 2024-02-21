شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12634 نقطة، وبتداولات بلغت 8.605 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 301.106 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.166 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 90 شركة

ارتفعت أسهم 90 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 130، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أميانتيت، والباحة، وسلامة، وعذيب للاتصالات، ومجموعة الحكير، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، جاكو، ومهارة، وبدجت السعودية، وساكو، وصناعة الورق، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 03%، عند 25507 نقطة، وبتداولات بلغت 63.012 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.174 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 49.457 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 81 شركة مدرجة في السوق الموازية.