شكرا لقرائتكم خبر عن «أشاد» ترهن وحدات إضافية في صندوق الإنماء ريت الفندقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها مدير صندوق الإنماء ريت الفندقي توصلها إلى اتفاق مع شركة أشاد يتضمن قيام الأخيرة برهن وحدات إضافية من الوحدات المملوكة لها في الصندوق والعوائد المرتبطة بها إضافة على الرهن السابق.

وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي الوحدات المرهونة لصالح الصندوق سيصبح 12,900,000 وحدة ويسري هذا الرهن لمدة 5 سنوات من تاريخ تشغيل الصندوق ما لم يقرر مدير الصندوق التنازل عن الرهن أو جزء منه.

ويأتي هذا الاتفاق حرصاً من الطرفين على حفظ مصالح الصندوق ومالكي الوحدات وتأكيداً على التزام شركة أشاد بأداء التزاماتها المرتبطة بالأصل المملوك للصندوق (فندق فيتوري بالاس).

وأضافت أن الأثر الناتج عن وقوع الحدث: زيادة الضمانات المقدمة من شركة أشاد بما يحفظ مصالح الصندوق ومالكي الوحدات.