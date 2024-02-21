شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر مع بحث المستثمرين آفاق خفض الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة في ظل تنامي التوقعات باستغراق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وقتا أطول مما كان متوقعًا.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، بما يعادل 0.17%، إلى 82.20 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات، أو 0.12%، إلى 76.95 دولارًا.ونزلت عقود الخامين عن أعلى مستوياتهما خلال 3 أسابيع تقريبا أمس الثلاثاء، إذ تراجعت عقود برنت 1.5% وغرب تكساس الوسيط 1.4%.وبلغت علاوة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق إبريل عن عقود سبتمبر أعلى مستوياتها منذ 31 أكتوبر يوم الإثنين عند 3.64 دولارًا للبرميل رغم تراجعها منذ حينها إلى حوالى 3.50 دولارًا.وطغت المخاوف من أن يستغرق إقدام الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة وقتا أطول مما كان متوقعا على آفاق الطلب على النفط.وأدت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي إلى انحسار التوقعات ببدء الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي قريبا في ظل توقع الاقتصاديين الخفض لأسعار الفائدة في يونيو.