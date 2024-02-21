بالتفاصيل.. زيادة جديدة في أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - بدأ قطاع الأحوال المدنية في تحصيل 10 جنيهات نظير «حافظة مستندات ورقية» عن كل استمارة، عن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وفيما يلي أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة بخلاف ال١٠ جنيهات الجديدة:

- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري.. سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة.. سعر النموذج العادي 515 جنيها.

- فئة خاصة بـ 175 جنيها مصريا، يتم استلام البطاقة خلال 24 ساعة.

- عاجلة بـ125 جنيها مصريا، يتم استلام البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- عادية بـ 50 جنيها مصريا، يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.

5- السيارات المتنقلة.

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.