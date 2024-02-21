شكرا لقرائتكم خبر عن "السواحه" يناقش مع وفد مجلس النواب الأمريكي توسيع نمو الاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمكتبه في الوزارة اليوم، مع العديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، بحضور صاحبة السمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بداية الاجتماع رحب "السواحه" بزيارة الوفد الأمريكي، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، وما توليه قيادتا البلدين للوصول بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أوسع. صناعة الفضاء في المملكة ناقش الجانبان الموضوعات وفرص تعزيز الشراكة بين البلدين في سبيل نمو الاقتصاد الرقمي وتطوير صناعة الفضاء في المملكة.

كما تم مناقشة الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وتقنيات ORAN، إضافة إلى فتح الأسواق التقنية وزيادة الفرص الاستثمارية وتمكين ريادة الأعمال الرقمية وتحفيز منظومة الابتكار في البلدين.

