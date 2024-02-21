شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الأعمال.. باكستان تستهدف رفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التجارة الباكستاني د. جوهر إعجاز أن بلاده تطمح في رفع حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية إلى 20 مليار دولار، من خلال تحسين بيئة الأعمال بين البلدين وتحفيز القطاع الخاص، خاصة أن باكستان تمثل سوقًا وفرصة كبيرة للمستثمرين السعوديين.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الباكستاني التي انطلقت يوم الأربعاء في الرياض، برعاية وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي الجهات والشركات السعودية والباكستانية.

دور القطاع الخاص

وأكد وزير التجارة د. ماجد القصبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي المكلف فواز بن رافعه، أهمية دور القطاع الخاص السعودي والباكستاني في تنمية حجم التبادل التجاري.

وأضاف أن المملكة تعد الشريك التجاري الرابع لباكستان، مشيدًا بالجهود المبذولة في الموافقة على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان للمضي قدمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

فتح فرص للمستثمرين

نوه وزير التجارة الباكستاني د. جوهر إعجاز، بدور اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في فتح فرص لمستثمري البلدين.

ولفت إلى أن الاتفاقية توفر حماية وضمان للاستثمارات السعودية والخليجية، موضحًا أن الملتقى يأتي في ظل اهتمام باكستان في تنمية علاقاتها مع المملكة والاستفادة من مشاريع رؤية 2030.

دعم الشراكات الاستثمارية والتجارية

ونوه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، بأهمية الملتقى في دعم الشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال بالبلدين، والقفزات التي حققها التبادل التجاري بين المملكة وباكستان والذي بلغ 5.7 مليار دولار.

وأضاف أن باكستان أصبحت تحتل المرتبة 20 في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، مع وجود آفاق أوسع للشراكة والمستثمرين الباكستانيين في مشاريع رؤية 2030.

مبادرات ومشروعات

وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني م. فهد الباش عن عدد من المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المجلس بالتعاون بين المستثمرين من البلدين، وتشمل إطلاق بوابة خاصة بمستوردي الأرز من باكستان، ومركز للتقنية والتكنلوجيا بالرياض، وآخر للحوم الحلال بمكة.

فضلًا عن تأسيس سوق للمنتجات الباكستانية بالمملكة، وصناعات بتروكيماوية مشتركة لتلبية حاجة السوق الباكستاني.

واستعرض المشاركون في الملتقى الفرص والمبادرات التي توفرها رؤية 2030 للمستثمرين الباكستانيين، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة لأصحاب الأعمال السعوديين في باكستان، وذلك في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

استثمر في السعودية

وخلال الملتقى قدمت وزارة الاستثمار عرضًا بعنوان "استثمر في السعودية" تناول بيئة وفرص الاستثمار بالمملكة، فيما قدم صندوق التنمية الزراعية عرضًا عن خدماته وجهوده في تنمية القطاع الزراعي.

فيما قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي عرض جهوده وخدماته في تنمية الصادرات السعودية وخدمة المصدرين، إلى ذلك استعرض مجلس الاستثمار الباكستاني الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان.

