شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 9 حاويات مفارش وأقمشة وغزول من القطن المصرى لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تركز الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، على زيادة الصادرات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ولاسيما بعد تشغيل مصنع غزل 4 بالإضافة إلى بعض المنتجات التي يتم إنتاجها من المصانع.

وكشف مصدر لـ" الخليج 365" أن شركة إيجبشيان كوتون هب ، ECH ، التابعة للشركة القابضة للغزل تتولي عملية التصدير و التواصل مباشرة مع العملاء ، والتنسيق بينهم وبين الشركات المصنعة.

ومؤخرا نجح القطاع التجاري برئاسة محمود صباح، وبعد المشاركة في معرض هايم تكستايل في فرانكفورت بألمانيا في تصدير 3 حاويات لإيطاليا من المفارش، بجانب تصدير حاويتين لتركيا عبارة عن أقمشة ملايات مجهزة قطن مصري، وتصدير 4 حاويات غزول ، ولايزال التفاوض علي مفروشات قائم.

‏ووجه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أحمد عبد الجواد، بضرورة زيادة الصادرات بشكل كبير خلال الفترة الحالية والمقبلة، والبحث عن عملاء جدد لتسويق الغزول التي يتم إنتاجها، والتي سيتم إنتاجها خلال المرحلة المقبلة من المصانع التي يجري تطويرها.