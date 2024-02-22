شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مدعومة بزخم عالمي والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة نيكي يسجل أعلى مستوياته مستفيدا من التفاؤل بشأن مكاسب إنفيديا بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 0.64%

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس مدعومة بأداء قوي للأسهم العالمية مع ارتفاع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزا مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 إذ أدت التوقعات القوية المفاجئة للإيرادات من عملاقة الرقائق الأمريكية إنفيديا إلى رفع المعنويات على مستوى العالم.وارتفع المؤشر في أحدث التعاملات بنحو 1% خلال اليوم، وسجل زيادة 4% تقريبا حتى الآن هذا العام بعد الارتفاع أكثر من 10 % العام الماضي.واستفادت الأسواق العالمية من متانة الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وآمال بخفض البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس.ويسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيادة المكاسب التي تحققها أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، في حين تخلفت الأسهم الأوروبية ليجري تداولها بسعر أقل بكثير بالنسبة للأرباح.