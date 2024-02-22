شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط: في يوم التأسيس نستخلص من مسيرة المملكة دروسًا في القِيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم خالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. تاريخ المملكة الأصيل وأعرب معاليه عن اعتزازه بهذه المناسبة قائلاً: "نحتفي جميعًا بتاريخ مملكتنا الأصيل الذي تأسس على رواسخ متينة، وثروة ثقافية متنوعة امتدت جذورها منذ ثلاثة قرون؛ لتصبح اليوم رمزًا للعمق الحضاري والوحدة الوطنية، نستخلص من مسيرتها دروسًا في القِيم والحِكم، ونتطلع لمستقبلها الواعد -بإذن الله-".

وختم معالي الإبراهيم حديثه سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

