شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروعات الكهرباء الجديدة لزيادة الإنتاج وخدمة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالى 23/2024 تركز في الأساس على مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية، ونخُص بالذكر مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة، ويجدُر هنا التنويه أن مصر قد تقدّمت بدرجة كبيرة في مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمعنية بجودة التغذية الكهربائيّة، حيث انتقلت إلى الـمركز (77) عام 2019 مُقابل احتلالها الـمركز (121) في عام 2014، مع توقّع الارتقاء إلى الـمركز (75) بحلول عام 2024،

أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، تتضمّن الخطة استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج الـمُتوقّع عام 22/2023 وقدره 169 مليار جنيه، مضيفة أنه من الـمُتوقّع أن ترتفع الطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة لتصِل إلى 228 مليار ك.و.س في عام الخطة، وأن ترتفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة من إجمالي الطاقة الـمُولّدة إلى 11,8% عام 23/2024 مُقابل 8,8% فقط عام 18/2019.

وأشار التقرير إلى أن الأعمال الـمُستهدفة تشمل أيضًا خلال عام 23/2024 إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم، ونقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومي لتطوير الطُرُق بإجمالي أطوال 100كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.