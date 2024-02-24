الاقتصاد

بزيادة 0.08 %.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار

0 نشر
واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 0.08 %.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2671 دولار أمريكي، بزيادة 0.08 %.

مؤشر بورصة لندن الرئيس

كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1709 يورو بزيادة 0.12 %.
وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28 %.
وسجل المؤشر مكاسب تعادل 21.79 نقطة، ليصل إلى 7706.28 نقاط.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا