شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 0.08 %.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2671 دولار أمريكي، بزيادة 0.08 %.
وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28 %.
وسجل المؤشر مكاسب تعادل 21.79 نقطة، ليصل إلى 7706.28 نقاط.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2671 دولار أمريكي، بزيادة 0.08 %.
مؤشر بورصة لندن الرئيسكما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1709 يورو بزيادة 0.12 %.
وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28 %.
وسجل المؤشر مكاسب تعادل 21.79 نقطة، ليصل إلى 7706.28 نقاط.