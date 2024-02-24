شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 0.08 %.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2671 دولار أمريكي، بزيادة 0.08 %. مؤشر بورصة لندن الرئيس كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1709 يورو بزيادة 0.12 %.

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28 %.

وسجل المؤشر مكاسب تعادل 21.79 نقطة، ليصل إلى 7706.28 نقاط.

