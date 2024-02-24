شكرا لقرائتكم خبر عن في تجارة النظارات.. التشهير بمنشأة خالفت ضوابط التخفيضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، شهّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تختص في تجارة النظارات.

جاء ذلك لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، والإعلان عن تخفيضات دون ترخيص، وعدم إيضاح السعر قبل وبعد التخفيض. خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بنجران المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

وكانت وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك. مراقبة التزام المنشآت هذا إلى جانب القيام بجولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات.

وتتلقى "التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر الاتصال على مركز البلاغات على الرقم 1900.

