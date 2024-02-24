شكرا لقرائتكم خبر عن قمة غير مسبوقة.. الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا بنسبة 4% لتسجّل الأسهم الأوروبية مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وجاء مع إغلاق الأسهم الفرنسية والألمانية عند مستويات غير مسبوقة. مؤشرات الأسهم الأوروبية وسجلت الأسهم الأوروبية اليوم عند قمة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي.

وتقدّم المؤشر القياسي أكثر من 1% خلال الأسبوع، وذلك يرجع إلى قفزة أسهم التكنولوجيا. بورصات أوروبا فيما كانت أسهم شركات الكيماويات والسيارات، من أكبر الرابحين بـ 1% لكل منهما.

كما ارتفعت أسهم البنوك 0.8% مدعومة بقفزة 4.9% لسهم ستاندرد تشارترد.