التموين تفتتح 100 معرض رئيسي لـ"أهلا رمضان" بالمحافظات‎

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه أصدر تعليماته للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، كما يتم توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم .

وأوضح اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بكافة المعارض على مستوى المحافظات بالإضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن دواجن مجمدة.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى أنه يوجد 100 معرض رئيسى فى جميع المحافظات كما سيتم خلال الاسبوع الجارى افتتاح معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك رئيس الوزراء و وزير التموين كما أن هناك معارض تم افتتاحها منذ منتصف شهر فبراير، بالإضافة إلى إفتتاح ثلاث معارض فى محافظة الجيزة بمنطقة العمرانية والطلبية وامبابة، تشرف عليهم الغرف التجارية كما أنه سيكون فى كل محافظة ٣ معارض رئيسيه بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والشوادر والمنافذ المجمعات الاستهلاكية.