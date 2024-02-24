اللحوم الطازجة ب٢٥٠ جنيها.. أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان فى العمرانية

الشارقة - اميمة ياسر - انطلق معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، والمقام بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية، اليوم السبت؛ لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

يتيح المعرض كل أنواع المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش، بتخفيضات تتراوح ما بين 15 % إلى 25 %

وفيما يلي أسعار اللحوم:

-لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا.

-دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.

-أوراك دواجن مجمدة 900 جم بسعر 90 جنيهًا.

-صدور دواجن مجمدة 450 جم بسعر 57 جنيهًا.

-لحوم سوداني بـ250 جنيهًا.

-بط مجمد بـ113 جنيها للكيلو.

-طبق لحوم مفروم 500 جم بـ145 جنيهًا.

-طبق كبدة 500 جم بـ75 جنيها.

-طبق سجق 500 جم بـ75 جنيها.

-طبق شاورما 500 جم بـ160 جنيهًا.

-طبق بوفتيك 950 جم بـ320 جنيهًا.

-طبق فراخ فريش كيلو ونصف بـ170 جنيها.

-طبق أوراك فراخ فريش بـ105 جنيهات.

-طبق كبد وقوانص 500 جرام بـ50 جنيهًا.

-طبق فراخ فليه 1 كيلو بـ225 جنيهًا.