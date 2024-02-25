شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 16 مليون امرأة أصبحت مشمولة مالياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مبادرة حياة كريمة فى عام 2019، والتى تستهدف 4500 قرية يبلغ إجمالى عدد سكانها حوالى 60 مليون نسمة يشكلون 50% من سكان مصر، التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى، وتضع المبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة فى المقدمة، حيث تعالج المبادرة معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة، من خلال تحسين المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أطلق المجلس القومى للمرأة أيضًا برنامجًا لتعزيز الشمول المالي، حيث وصل إلى أكثر من 1.2 مليون امرأة ريفية حتى الآن، عبر المحافظات والقرى المشمولة بمبادرة "حياة كريمة".

وأشارت وزارة التخطيط فى تقرير لها إلى إنشاء البنك المركزى المصرى مركز بيانات موحدا للشمول المالي، وهو عبارة عن بنية تحتية مهمة لجمع وتجميع بيانات الشمول المالى من جميع المؤسسات المالية، مما يضمن وجود بيانات قوية تتيح إجراء تحليل مفصل للفجوات بين الجنسين فى الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، وهو ما أدى بدوره إلى أن أكثر من 16 مليون امرأة أصبحت الآن مشمولة مالياً.

وتم تنفيذ أكثر من 600 مشروع خلال المرحله التمهيدية ساهمت فى مضاعفة كميات مياه الشرب المنتجة بالقرى من74 ألف م3/يوم لتصل إلى 141 ألف م3/يوم، وإنشاء 1100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، والتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة فى 125 قرية، وتغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى المتكامل، وتطوير وإنشاء 51 مركز صحى وفقا لنموذج واشتراطات التأمين الصحى الشامل، ورصف 188 كيلو متر من الطرق الداخلية، ورفع كفاءة 16 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية والآكثر استحقاقا، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى، وقد ساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية فى المبادرة فى خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفى بنحو 320 مليون جنيه.