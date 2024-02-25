الاقتصاد

البنك الأهلي السعودي: توزيع 5.4 مليار ريال أرباحا نقدية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023، بقيمة 5.4 مليار ريال.
وقال البنك في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح6 مليارات سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.
وستكون تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
وسيعلن البنك تاريخ التوزيع في وقت لاحق.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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