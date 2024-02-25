شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي: توزيع 4.6 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023، بقيمة 4.6 مليار ريال.

وقال البنك في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4 مليارات سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.15 ريال بعد خصم الزكاة، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ويععلن البنك تاريخ وآلية توزيع الارباح في وقت لاحق.