شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح أسهم «كنان للتطوير العقاري» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة كنان الدولية للتطوير العقاري في السوق الموازية تأجيل طرح أسهم الشركة، في "نمو".

ووفقا لبيان الشركة على تداول، صدر هذا القرار بعد موافقة الهيئة المتعلق بطرح (3,600,000) سهماً تمثل (3%) من أسهم الشركة في السوق الموازية.

ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها في تاريخ 07/06/1445هـ (الموافق 20/12/2023م) علماً بأن تلك الموافقة نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

ونشرت الشركة نشرة الإصدار الأولية في تاريخ 17/07/1445ه (الموافق 29/01/2024م) والمتضمنة الجدول الزمني للطرح والذي نص على تحديد موعد الطرح لمدة (5) أيام، تبدأ من الأحد 15 /08/1445هـ (الموافق 25/02/ 2024م)، حتى الخميس 19 /08/1445هـ (الموافق 29/02/2024م).

وأوضحت أن منذ تاريخ إصدار النشرة الأولية وحتى تاريخه حدثت بعض التطورات التي تتطلب إعداد نشرة إصدار تكميلية وستنشر نشرة الإصدار التكميلية وتأجيل فترة الطرح إلى وقت لاحق.