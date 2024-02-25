شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «شور» يوافق على الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق المالية

وأضافت أنها ستعلن أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية في 21 فبراير الحالي، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق والتي نصت عليها قواعد الإدراج.وأضافت أنها ستعلن أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.