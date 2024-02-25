الاقتصاد

مجلس إدارة «شور» يوافق على الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «شور» يوافق على الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية في 21 فبراير الحالي، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق المالية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق والتي نصت عليها قواعد الإدراج.
وأضافت أنها ستعلن أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا