شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت» تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية