شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت» تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت شركة أميانتيت العربية السعودية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1445-08-17 الموافق 2024-02-27.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1445-08-24 الموافق 2024-03-05.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1445-08-29 الموافق 2024-03-10.
وأوضحت الشركة أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـًا أو جزئيـًا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
ولفتت إلى أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وأفادت بأن في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
ونوهت باكتتاب متعهد التغطية "شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)" في أسهم الطرح التي لم يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1445-08-17 الموافق 2024-02-27.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1445-08-24 الموافق 2024-03-05.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1445-08-29 الموافق 2024-03-10.
وأوضحت الشركة أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـًا أو جزئيـًا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
ولفتت إلى أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وأفادت بأن في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
ونوهت باكتتاب متعهد التغطية "شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)" في أسهم الطرح التي لم يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.