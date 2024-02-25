شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات الجيرية»: اتفاقية للاستحواذ على «أسترا» بـ164.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للصناعات الجيرية اتفاقية مشروطة ملزمة مع شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروات للتعدين، لشراء نسبة (100%) من الحصص في رأس مال شركة أسترا للتعدين المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن لحين استيفاء شروط الصفقة وإتمامها تبقى ملكية وإدارة الشركة لشركة مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروات للتعدين.
وأضافت أن الصفقة تشمل شراء حصص الشركة بحد أقصى 35 مليون ريال وسداد مديونيات البنوك المحلية عن الشركة بمبلغ 129.6 مليون ريال، فيما سيكون إجمالي المبالغ 164.6 مليون ريال كحد أقصى.
ويخضع تنفيذ الصفقة إلى عدد من الشروط التي يجب الوفاء بها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: توقيع "اتفاقية ضمان" (Escrow Agreement) بين أطراف الاتفاقية.
وتشمل الشروط: الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الرسمية، وتوقيع اتفاقية ترخيص بين شركة مجموعة أسترا الصناعية والشركة السعودية للصناعات الجيرية تُعطي الأخيرة الحق باستعمال اسم "أسترا للتعدين" لفترة ستة (6) أشهر (فترة انتقالية) بعد إتمام الصفقة.
وتضمنت الاتفاقية تأكيدات وضمانات من الجهات البائعة وفق ما هو متعارف عليه والتزامات منهم بالتعويض في حالات معينة، إضافة الى التزام الجهات البائعة بإتاحة المجال للمشتري لاستكمال إجراءات والفحوصات النافية للجهالة والدراسات المهنية اللازمة قبل إتمام الصفقة، وحق الشركة السعودية للصناعات الجيرية بإنهاء الإتفاقية قبل إتمام الصفقة في حال تبين وجود إخلال جسيم بالتأكيدات والضمانات التي تضمنتها الاتفاقية.
واتفق الأطراف على إتمام الصفقة خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع، ومن المتوقع الحصول على تمويل بنكي من أحد البنوك السعودية لتغطية جزء من قيمة الصفقة، ويسدد الباقي من خلال مصادر الشركة الذاتية.
ويشمل نشاط الشركة تشغيل المحاجر ومناجم الرمل والبحص بما في ذلك الكسارات، والحفر التجريبي فيما يرتبط باستكشاف المعادن، وتصنيع الجير السريع والجير المطفأ، وتصنيع المواد العازلة للصوت والحرارة.
وقالت الشركة إن أسباب الصفقة: تحقيق أهداف الشركة السعودية للصناعات الجيرية والتوسع في أنشطتها وأعمالها ودعم لخططها الإستراتيجية، وزيادة مبيعات الشركة عن طريق زيادة كمية الإنتاج لتلبية إحتياج السوق الداخلية والخارجية لتغطية الطلبات على الجير الحي.
وأضافت أن من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن لحين استيفاء شروط الصفقة وإتمامها تبقى ملكية وإدارة الشركة لشركة مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروات للتعدين.
وأضافت أن الصفقة تشمل شراء حصص الشركة بحد أقصى 35 مليون ريال وسداد مديونيات البنوك المحلية عن الشركة بمبلغ 129.6 مليون ريال، فيما سيكون إجمالي المبالغ 164.6 مليون ريال كحد أقصى.
ويخضع تنفيذ الصفقة إلى عدد من الشروط التي يجب الوفاء بها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: توقيع "اتفاقية ضمان" (Escrow Agreement) بين أطراف الاتفاقية.
وتشمل الشروط: الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الرسمية، وتوقيع اتفاقية ترخيص بين شركة مجموعة أسترا الصناعية والشركة السعودية للصناعات الجيرية تُعطي الأخيرة الحق باستعمال اسم "أسترا للتعدين" لفترة ستة (6) أشهر (فترة انتقالية) بعد إتمام الصفقة.
وتضمنت الاتفاقية تأكيدات وضمانات من الجهات البائعة وفق ما هو متعارف عليه والتزامات منهم بالتعويض في حالات معينة، إضافة الى التزام الجهات البائعة بإتاحة المجال للمشتري لاستكمال إجراءات والفحوصات النافية للجهالة والدراسات المهنية اللازمة قبل إتمام الصفقة، وحق الشركة السعودية للصناعات الجيرية بإنهاء الإتفاقية قبل إتمام الصفقة في حال تبين وجود إخلال جسيم بالتأكيدات والضمانات التي تضمنتها الاتفاقية.
واتفق الأطراف على إتمام الصفقة خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع، ومن المتوقع الحصول على تمويل بنكي من أحد البنوك السعودية لتغطية جزء من قيمة الصفقة، ويسدد الباقي من خلال مصادر الشركة الذاتية.
ويشمل نشاط الشركة تشغيل المحاجر ومناجم الرمل والبحص بما في ذلك الكسارات، والحفر التجريبي فيما يرتبط باستكشاف المعادن، وتصنيع الجير السريع والجير المطفأ، وتصنيع المواد العازلة للصوت والحرارة.
وقالت الشركة إن أسباب الصفقة: تحقيق أهداف الشركة السعودية للصناعات الجيرية والتوسع في أنشطتها وأعمالها ودعم لخططها الإستراتيجية، وزيادة مبيعات الشركة عن طريق زيادة كمية الإنتاج لتلبية إحتياج السوق الداخلية والخارجية لتغطية الطلبات على الجير الحي.
وأضافت أن من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024م.