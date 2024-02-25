شكرا لقرائتكم خبر عن «عطاء التعليمية»: تفاهم مع «سيمانور» لإطلاق أول مدرسة افتراضية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة عطاء التعليمية مع سيمانور للتقنية مذكرة تفاهم في 22 فبراير الحالي، لإطلاق أول مدرسة افتراضية في عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تماشيا مع برنامج التحول الرقمي لتحقيق رؤية 2030 وبالتزامن مع إطلاق معايير تقويم نماذج التعليم المدمج في مدارس التعليم العام الذي أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب وقعت شركة عطاء التعليمية مع شركة التعليم والتدريب الإلكتروني/ سيمانور مذكرة تفاهم تنص على التعاون في إطلاق اول مدرسة افتراضية من المملكة العربية السعودية إلى العالم تستهدف 4 نطاقات جغرافية.
وأوضحت أن النطاقات: الطلاب في المملكة العربية السعودية، وطلاب العالم العربي، وطلاب آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وطلاب أمريكا الشمالية وأوروبا.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة، فيما سيحدد الأثر المالي لاحقا.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تماشيا مع برنامج التحول الرقمي لتحقيق رؤية 2030 وبالتزامن مع إطلاق معايير تقويم نماذج التعليم المدمج في مدارس التعليم العام الذي أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب وقعت شركة عطاء التعليمية مع شركة التعليم والتدريب الإلكتروني/ سيمانور مذكرة تفاهم تنص على التعاون في إطلاق اول مدرسة افتراضية من المملكة العربية السعودية إلى العالم تستهدف 4 نطاقات جغرافية.
وأوضحت أن النطاقات: الطلاب في المملكة العربية السعودية، وطلاب العالم العربي، وطلاب آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وطلاب أمريكا الشمالية وأوروبا.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة، فيما سيحدد الأثر المالي لاحقا.