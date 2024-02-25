شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 25-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 25-2-2024.

إيقاف تداول 19 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 71 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وغاز مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والدلتا للسكر، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والسويدي إليكتريك، والإسماعيلية مصر للدواجن، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والكابلات الكهربائية المصرية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر لصناعة الكيماويات، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الملتقى العربي للاستثمارات، وارابيا انفستمنتس هولدنج، ودايس للملابس الجاهزة، ومصر للألومنيوم، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، وليسيكو مصر، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمصرية للمنتجعات السياحية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والقاهرة للزيوت والصابون، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبنك كريدي اجريكول مصر، وايه كابيتال القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

وتم إيقاف تداول أسهم: التعمير والاستشارات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وايه كابيتال القابضة، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقابضة المصرية الكويتية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والنصر للأعمال المدنية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وبالم هيلز للتعمير، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والعربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجنوب الوادي للأسمنت، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، واسيك للتعدين-اسكوم، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وأوراسكوم للتنمية مصر، والألومنيوم العربية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.

البورصة تخسر 119 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 9 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 119 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.973 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 9.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 280.8 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.37%، والعرب على 1.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 135.4 مليون جنيه، 270.5 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 184.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 638.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 27840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 34584 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.05% ليغلق عند مستوى 11854 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.95% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 10403 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 6737 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1530 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 140 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 56.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- أوراسكوم كونستراشكون بي أل سي بسعر إغلاق 237.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 43.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 79.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.81%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 41.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.20%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 48.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 72.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.85%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 31.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.49%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو إغلاق 61.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.95%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 69.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.94%.